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"Победа" заявила о планах снизить цены билетов более чем на 30 процентов

"Победа" заявила о планах снизить цены билетов более чем на 30 процентов
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот) намерен снизить цены на билеты больше, чем на 30%, предусмотренные в стратегии развития "Аэрофлота" до 2028 года, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Андрей Калмыков.

"Победа" готова еще больше снизить стоимость авиабилетов. В стратегии она была заложена [ниже] на 30% по сравнению с 2019 годом. Я уверен, что она уже выполнена, потому что цены по сравнению с 2019 годом уже упали на 30%, мне кажется, даже больше. Но мы снизим еще. Я абсолютно уверен, у нас есть еще небольшие запасы по эффективности", - сказал Калмыков.

Экономика

По материалам: ria.ru
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