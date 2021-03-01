"Победа" заявила о планах снизить цены билетов более чем на 30 процентов

Анастасия Иванова

Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот) намерен снизить цены на билеты больше, чем на 30%, предусмотренные в стратегии развития "Аэрофлота" до 2028 года, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Андрей Калмыков.

"Победа" готова еще больше снизить стоимость авиабилетов. В стратегии она была заложена [ниже] на 30% по сравнению с 2019 годом. Я уверен, что она уже выполнена, потому что цены по сравнению с 2019 годом уже упали на 30%, мне кажется, даже больше. Но мы снизим еще. Я абсолютно уверен, у нас есть еще небольшие запасы по эффективности", - сказал Калмыков.