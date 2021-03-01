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Подорожание оливкового масла в России опровергли

Подорожание оливкового масла в России опроверглиФото: Depositphotos

Производство оливкового масла резко сократилось из-за засушливой погоды, производство снизилось, но это не значит, что цены в России должны взлететь. Об этом сообщил директор ассоциации итальянских производителей оливок Unaprol Никола Ди Нойя (Nicola Di Noia), передает РИА Новости.

«Очевидно, что падение объемов приводит к росту цены, но у меня нет таких данных. Я не знаю, откуда идет такая информация и на основе чего сделаны эти данные», — опроверг он.

По словам Ди Нойи, уменьшение объемов привело к росту качества продукции. Еще он указал, что падение производства не связано с карантинными ограничениями. «Да, работников было найти сложнее, немного выросли издержки, но в основном проблема связана с климатом», — констатировал он.

Ранее в понедельник, 1 марта, газета «Коммерсантъ» предупредила о грядущем подорожании оливкового масла в России. Причина — неурожай в Греции, Италии и Испании. Недостаток сырья в сочетании с высоким спросом уже привели к подорожанию оливкового масла в Европе на 20-40 процентов. Рост цены на него в России составит до 15 процентов, предупредили участники рынка.

В середине февраля предприятия пищевой промышленности предупредили о появлении новой причины для повышения цен на продукты в России — роста стоимости упаковки. В частности, по словам президента Российского союза пекарей Алексея Ляпина, с конца 2020 года и по текущий момент стоимость упаковки выросла вдвое.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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