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Подруга семьи Михаила Цивина: «Он бил первую жену в живот, чтобы она потеряла ребенка»

Подруга семьи Михаила Цивина: «Он бил первую жену в живот, чтобы она потеряла ребенка»

До встречи с Натальей Дрожжиной Михаил Цивин уже был женат. В том браке родился сын, которого, по словам друзей семьи, юрист не хотел.


Лариса Голда знакома с Михаилом Цивиным еще с 70-х годов. Тогда они дружили семьями. Особенно близка Лариса была с супругой Цивина Светланой. Женщина часто жаловалась приятельнице на проблемы в семье, рассказывая про жестокость возлюбленного.

«Сначала у них все было хорошо, Светлана казалась очень счастливой. А потом она забеременела. Он не хотел детей, поскольку имел генетическое заболевание и боялся, что оно передастся ребенку. В итоге Светлана несколько раз делала аборт. Тогда их отношения испортились. Во время последней беременности Светлана отказалась делать аборт. Она очень любила Цивина и хотела от него ребенка. Тогда он ударил ее в живот в надежде на выкидыш», — рассказала Лариса в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

В итоге ребенок все равно родился. Сын Петр появился на свет, когда Цивин уже начал жить с Натальей Дрожжиной. Поначалу с ребенком он общался неохотно, и лишь спустя несколько лет сблизился с ним. По мнению подруги, бывшая жена юриста тяжело переживала его предательство.

«Она не ожидала, что случится развод. С Михаилом они были вместе около пяти лет, может больше. Светлана терпела издевательства и избиения только из-за любви», — уверена Лариса.

Это уже не первый случай, когда Цивина обвиняют в агрессивности. Адвокат уже много лет конфликтует с Аидой Левинской. Та утверждает, что Михаил не только ее избил, но и угрожал расправой.

Сам Цивин обвинения в свой адрес отрицает. Он уверен, что все рассказы о его жестокости — не более чем провокация. Сейчас Наталья Дрожжина и ее супруг пытаются доказать, что не обманывали дочь Алексея Баталова и не воровали ее имущества. Разобравшись с этим делом, они обещают наказать и всех тех, кто клеветал на них в эфирах телешоу.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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