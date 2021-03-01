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Появилось приложение для «оживления» фотографий

Появилось приложение для «оживления» фотографийФото: MyHeritage / YouTube

В сети начало набирать популярность приложение израильской компании MyHeritage, которое с помощью нейросетей позволяет «оживлять» фотографии. Программа доступна в магазинах Google Play и App Store, а также существует веб-версия сервиса.

Функция для «оживления» снимков называется Deep Nostalgia. Чтобы воспользоваться ей, достаточно загрузить в программу фотографию человека и подождать, пока алгоритмы обработают изображение. На выходе пользователь получает короткий видеоролик, герой которого моргает, двигает головой или улыбается.

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По материалам: lenta.ru
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