Появилось приложение для «оживления» фотографий
Сегодня, 14:39 Вадим КарасевФото: MyHeritage / YouTube
В сети начало набирать популярность приложение израильской компании MyHeritage, которое с помощью нейросетей позволяет «оживлять» фотографии. Программа доступна в магазинах Google Play и App Store, а также существует веб-версия сервиса.
Функция для «оживления» снимков называется Deep Nostalgia. Чтобы воспользоваться ей, достаточно загрузить в программу фотографию человека и подождать, пока алгоритмы обработают изображение. На выходе пользователь получает короткий видеоролик, герой которого моргает, двигает головой или улыбается.
По материалам: lenta.ru