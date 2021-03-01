"Попу надули": 67-летняя Любовь Успенская увеличила зад

Вадим Карасев

67-летняя Любовь Успенская призналась журналистам программы "Ты не поверишь!" на НТВ в пластике. Звезда шансона решилась на модное увеличение ягодиц.

Недавно свое 67-летие бурно отметила Любовь Успенская. Многие обратили внимание на накачанную пятую точку пожилой певицы.



Журналисты поинтересовались у исполнительницы, что она сделала со своей попой. "Надул", - сказала Успенская, глядя на пластического хирурга Тимура Хайдарова, с которым она обнималась на своем дне рождении.

Специалист по эстетике лица и тела в свою очередь прокомментировал решение певицы увеличить попу.

"Мечтали о ней, думали о ней, она "выросла", - заявил пластический хирург, отметив, что пока ничего больше не планирует менять во внешности звезды.

Однако сама Любовь Успенская намекнула, что в будущем готова к дальнейшим преобразованиям. "Завтра новый день, посмотрим, мы стремимся к совершенству", - отметила исполнительница.

66-летняя Любовь Успенская ранее сделала неожиданное заявление в интервью шоу "Люди говорят" на YouTube-канале PeopleTalk. Популярная певица намерена снова стать матерью.

"Я решила усыновить ребенка. В ближайшие дни еду в сиротский дом и увижу детей. Тот ребенок, который меня зацепит, первый обнимет. Я этого ребенка уже не отпущу", - сказала Успенская.

Королева шансона раскрыла, что ее сподвигло на усыновление ребенка.

Хочу себе еще раз дать возможность быть показательной матерью. Я давно об этом думаю. У меня даже были такие идиотские идеи, не очень умные – хотела ЭКО…

Как писал NEWSTES, ранее дочь Успенской застали в неадекватном состоянии на улицах Лос-Анджелеса.