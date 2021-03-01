Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Попу надули": 67-летняя Любовь Успенская увеличила зад

"Попу надули": 67-летняя Любовь Успенская увеличила зад

67-летняя Любовь Успенская призналась журналистам программы "Ты не поверишь!" на НТВ в пластике. Звезда шансона решилась на модное увеличение ягодиц.

Недавно свое 67-летие бурно отметила Любовь Успенская. Многие обратили внимание на накачанную пятую точку пожилой певицы.

Журналисты поинтересовались у исполнительницы, что она сделала со своей попой. "Надул", - сказала Успенская, глядя на пластического хирурга Тимура Хайдарова, с которым она обнималась на своем дне рождении.

Специалист по эстетике лица и тела в свою очередь прокомментировал решение певицы увеличить попу.

"Мечтали о ней, думали о ней, она "выросла", - заявил пластический хирург, отметив, что пока ничего больше не планирует менять во внешности звезды.

Однако сама Любовь Успенская намекнула, что в будущем готова к дальнейшим преобразованиям. "Завтра новый день, посмотрим, мы стремимся к совершенству", - отметила исполнительница.

66-летняя Любовь Успенская ранее сделала неожиданное заявление в интервью шоу "Люди говорят" на YouTube-канале PeopleTalk. Популярная певица намерена снова стать матерью.

"Я решила усыновить ребенка. В ближайшие дни еду в сиротский дом и увижу детей. Тот ребенок, который меня зацепит, первый обнимет. Я этого ребенка уже не отпущу", - сказала Успенская.

Королева шансона раскрыла, что ее сподвигло на усыновление ребенка.

Хочу себе еще раз дать возможность быть показательной матерью. Я давно об этом думаю. У меня даже были такие идиотские идеи, не очень умные – хотела ЭКО…

Как писал NEWSTES, ранее дочь Успенской застали в неадекватном состоянии на улицах Лос-Анджелеса.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Ксению Задойнову пользователи обвиняют в алкоголизме
Ксению Задойнову пользователи обвиняют в алкоголизме
Половина россиян оказались не в курсе появления нового налога
Половина россиян оказались не в курсе появления нового налога
Глава «Яндекса» избавится от акций компании
Глава «Яндекса» избавится от акций компании
Цены на бензин в России резко пошли в рост
Цены на бензин в России резко пошли в рост
В Госдуме призвали приготовиться к выходу из Совета Европы
В Госдуме призвали приготовиться к выходу из Совета Европы
Отрицавшего холокост профессора уличили в реабилитации нацизма
Отрицавшего холокост профессора уличили в реабилитации нацизма
Метеоролог дал прогноз на весну в России
Метеоролог дал прогноз на весну в России
Депутаты предложили регистрировать оборудование для табачной продукции
Депутаты предложили регистрировать оборудование для табачной продукции
Граффити в стиле Бэнкси появилось на стене тюрьмы, где сидел Оскар Уайльд
Граффити в стиле Бэнкси появилось на стене тюрьмы, где сидел Оскар
Володин прокомментировал объединение эсеров с двумя партиями
Володин прокомментировал объединение эсеров с двумя партиями
Актриса Татьяна Васильева получала главные роли благодаря роману с режиссером
Актриса Татьяна Васильева получала главные роли благодаря роману с
Лидер Little Big прокомментировал смерть экс-солистки группы
Лидер Little Big прокомментировал смерть экс-солистки группы

Топ на сегодня

Анна Седокова со скандалом ушла из студии шоу «Сегодня вечером»
Анна Седокова со скандалом ушла из студии шоу «Сегодня вечером»
Bloomberg: Россия стала "горячей точкой" по росту цен на продукты
Bloomberg: Россия стала "горячей точкой" по росту цен на продукты
Минэкономразвития ответило на выводы Bloomberg о росте цен на продукты
Минэкономразвития ответило на выводы Bloomberg о росте цен на продукты
Bloomberg включил Россию в список «горячих точек» по росту цен на продукты
Bloomberg включил Россию в список «горячих точек» по росту цен на
Эксперт оценил заявление о "неуязвимых" для России турецких "Байрактарах"
Эксперт оценил заявление о "неуязвимых" для России турецких

Еще по теме

Любовь Успенская захотела стать мамой и начала поиск донора яйцеклетки
Любовь Успенская 40 лет хранила "скелет в шкафу"
62-летняя Любовь Успенская взорвала Рунет голым снимком из ванной
Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю