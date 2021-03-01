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Популярного блогера обвинили в сексуальных домогательствах

Популярного блогера обвинили в сексуальных домогательствахКадр: @drjcofthedc

Популярного американского блогера и врача Джейсона Кэмпбелла (Jason Campbell), известного как Tik Tok Doc, обвинили в сексуальных домогательствах. Как сообщает New York Post, сумма иска, который подала его бывшая коллега, составляет 45 миллионов долларов.

По данным изданиям, мужчину обвинила в домогательствах женщина, с которой они вместе работали в медицинском центре Портленда. В иске утверждается, что в течение первых трех месяцев 2020 года он домогался нее, а также отправлял порнографические фотографии и непристойные тексты.

Кроме того, бывшая коллега обвиняет Кэмпбелла том, что однажды он вошел в ее кабинет и силой прижал ее к себе. При этом, отмечается в иске, его половой орган был в эрегированном состоянии. После этого женщина написала доктору сообщение и потребовала, чтобы он больше никогда не вторгался в ее личное пространство.

В апреле она пожаловалась на поведение Кэмпбелла в Орегонский университет, сотрудничество с которым дало врачу возможность работать в госпитале. В университете признали, что доктор нарушил политику по борьбе с сексуальными домогательствами, но не применили по отношению к нему никаких санкций.

При этом когда потерпевшая обратилась в полицию, один из следователей передал дело федеральным прокурорам, а те отказались выдвигать обвинения, утверждает она. Сотрудники университета, по мнению истицы, также помогли не дать хода ее жалобе.

На страницу Кэмпбелла в TikTok подписано 260 тысяч человек, а его видео в совокупности набрали более двух миллионов лайков. Его страница стала популярна в начале пандемии, весной 2020 года. Доктор записывал ролики с веселыми танцами, в которых иногда участвовали его коллеги.

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По материалам: lenta.ru
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