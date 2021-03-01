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Популярный почтовый сервис смогли взломать с помощью расширения для браузера

Популярный почтовый сервис смогли взломать с помощью расширения для браузераФото: Unsplash

Расширение FriarFox для браузера Firefox может взломать популярный почтовый сервис Gmail и дать полный доступ к перепискам жертвы. Об этом сообщается на сайте специализирующейся на информационной безопасности компании Proofpoint.

По данным специалистов, с помощью этого вредоносного ПО пользователей атакует китайская киберпреступная группировка TA413. Таким образом она пыталась взломать учетные записи тибетских организаций в Gmail.

Расширение для браузера Firefox при установке получало контроль над принадлежащей жертвам почтой. Заражение происходило через фишинговые письма с ссылкой на поддельную страницу обновления Adobe Flash Player. Ссылка была опасна только при использовании Firefox.

В результате злоумышленники получали контроль над почтовым аккаунтом и могли проводить все те же действия, что и владелец почты. FriarFox является измененной версией расширения с открытым исходным кодом Gmail Notifier, которую часто используют хакеры для кражи данных жертв.

Ранее хакеры опубликовали в интернете более трех миллиардов логинов и паролей пользователей почтовых сервисов Gmail и Hotmail, полученных в результате сбора данных из множества утечек. Все данные появились в свободном доступе.

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По материалам: lenta.ru
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