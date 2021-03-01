Постпред Британии при ООН выступила за возврат СВПД "в нужное русло"

Анастасия Иванова

Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд выступает за возврат Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) "в нужное русло" - в случае возврата США в сделку и возобновления исполнения обязательств Ираном у двух государств появится возможность перезапустить взаимодействие.

"Мы глубоко обеспокоены систематическим и продолжающимся невыполнением Ираном своих ядерных обязательств в рамках СВПД. И самое главное, чтобы Иран вернулся к соблюдению (условий СВПД – ред.). Это важнейший момент", - сказала Вудворд в интервью РИА Новости.