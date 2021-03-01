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Постпред Британии при ООН выступила за возврат СВПД "в нужное русло"

Постпред Британии при ООН выступила за возврат СВПД "в нужное русло"
Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд выступает за возврат Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) "в нужное русло" - в случае возврата США в сделку и возобновления исполнения обязательств Ираном у двух государств появится возможность перезапустить взаимодействие.

"Мы глубоко обеспокоены систематическим и продолжающимся невыполнением Ираном своих ядерных обязательств в рамках СВПД. И самое главное, чтобы Иран вернулся к соблюдению (условий СВПД – ред.). Это важнейший момент", - сказала Вудворд в интервью РИА Новости.

Россия

По материалам: ria.ru
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