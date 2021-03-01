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Познер обвинил интернет в подавлении свободы слова

Познер обвинил интернет в подавлении свободы словаВладимир ПознерФото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»

Телеведущий и журналист Владимир Познер обвинил интернет в том, что из-за доступа к нему у людей становится меньше свободы слова. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале «И грянул гром».

«Может быть то, что я скажу, парадоксально, но я считаю, что с интернетом у нас стало меньше свободы слова, чем было до интернета», — заявил Познер. По его словам, в результате интернет в том числе сформировался в инструмент подавления. По его оценке, сеть уже используется таким образом против людей.

Журналист пояснил, что благодаря доступу к сети любой человек имеет право высказать свою точку зрения. Однако такая возможность может нести и негативный эффект: пользователя могут атаковать гневными комментариями, после которых «он больше высказываться, скорее всего, не будет».

В интервью Познер также рассказал о своем отношении к недоброжелателям, которые комментируют его высказывания в интернете. «Я, например, не смотрю, что пишут обо мне, а если спросить меня "почему", то я вам отвечу: да потому что мне не интересно», — заметил телеведущий.

Он добавил, что многих людей интересует чужое мнение в интернете, и оно может действовать на них «подавляюще». «У меня есть моя аудитория, и она немалая – вот и хорошо. А то, что там кто-то высказался. Ну на здоровье, высказывайтесь, но почему я должен это читать? Я не понимаю», — заключил журналист.

В ходе одного из прошлых интервью Познер выступил за ограничение вседозволенности в интернете. Телеведущий объяснил это не введением ограничения свободы слова, а формированием ответственности у людей.

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По материалам: lenta.ru
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