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Правила начисления детских пособий могут измениться

Правила начисления детских пособий могут измениться
В России перестает действовать беззаявительная процедура выдачи пособий на детей в возрасте до трех лет для семей со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов, передает РИА Новости.

Ранее правительство решило облегчить процедуру оформления выплат на детей, родившихся не ранее 1 января 2018 года, в связи с распространением коронавируса, меру несколько раз автоматически продлевали.

Теперь родителям годовалого ребенка для продления льготы необходимо будет придется посетить профильные госучреждения (ПФР и органы соцзащиты), собрав необходимые документы, которые станут основанием для назначения социальной выплаты. Аналогичным образом следует поступать, если в семье есть ребенок возрастом двух лет.

сообщало о возможности изменения алгоритма начисления пособий на детей россиянам.
Россия

По материалам: ria.ru
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