Принц Гарри и его жена боялись повторить судьбу принцессы Дианы

Лидия Мартынова

В будущее воскресенье на канале CBS выйдет большое интервью принца Гарри и Меган Маркл с Опрой Уинфри. В разговоре с известной ведущей герцоги Сассекские расскажут, почему пришли к решению сложить с себя полномочия членов королевской семьи.

Сегодня в Сети появился тизер предстоящего интервью. В студии телешоу Гарри и Меган делятся впечатлениями от переезда в США, подробно рассказывая о том, как изменилась их жизнь на новом месте. Супруги трогательно держатся за руки. Принц признается: он очень рад тому, что его жена рядом с ним и может чувствовать себя спокойной и умиротворенной.

Гарри, по его словам, опасался повторения сценария, который проигрался в случае с его матерью. В этом месте шоу прерывается на просмотр ролика о принцессе Диане, которая погибла в автокатастрофе в 1997 году. «Больше всего я боялся, что история повторится. Я с большим облегчением и радостью сижу здесь, разговариваю с вами, плечом к плечу с супругой. Потому что я не могу представить, каково было ей проходить через это самой столько лет назад», — говорит Гарри в отрывке из передачи.

Меган выглядит очень спокойной и держит руку на животе. Напомним, жена Гарри ждет второго ребенка — радостную новость супруги озвучили 14 февраля, получив миллионы поздравлений со всего мира.

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл отказались от статуса старших членов британской королевской семьи в 2020 году. Решение наделало много шума, но главе правящей династии ничего не оставалось, как принять его. В феврале Букингемский дворец заявил, что герцоги Сассекские больше не будут выполнять свои обязанности.

«Королева в письменной форме подтвердила, что, прекратив участвовать в работе королевской семьи, нельзя продолжать исполнение обязанностей и функций, которые предусматривает жизнь, посвященная служению обществу. Несмотря на то, что все мы опечалены их решением, герцог и герцогиня остаются горячо любимыми членами семьи», — говорилось в сообщении дворца.