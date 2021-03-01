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Продлен срок въезда в Россию по приложению "Путешествую без COVID-19"

Продлен срок въезда в Россию по приложению "Путешествую без COVID-19"
Правительство РФ продлило до 1 апреля срок въезда в Россию по приложению "Путешествую без COVID-19", сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Правительством утверждено распоряжение, ... предусматривающее продление до 1 апреля 2021 года срока применения мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" для предъявления отрицательных результатов исследований на новую коронавирусную инфекцию при пересечении государственной границы РФ в определенных пунктах пропуска", - говорится в сообщении. Ранее срок применения был установлен до 1 марта.

Как поясняет кабмин, граждане государств, входящих в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), могут въезжать в Россию через Армению и Белоруссию в упрощенном порядке с использованием специального мобильного приложения "Путешествуй без COVID".


По мнению правительства, приложение упрощает для жителей государств ЕАЭС процедуру перемещения между странами, при этом обеспечивая соблюдение действующих требований.

Россия

По материалам: ria.ru
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