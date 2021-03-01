Псаки объяснила решение не наказывать саудовского принца за убийство журналиста

Вадим Карасев

Джен ПсакиФото: Jonathan Ernst / Reuters

Соединенные Штаты не стали вводить санкции против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда из-за убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи, потому что сочли, что есть «более эффективные методы» наказать Эр-Рияд. Так решение администрации объяснила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает телеканал CNN.

Псаки пояснила, что такой шаг позволит сохранить возможности для сотрудничества со страной в тех областях, которые затрагивают национальные интересы Соединенных Штатов. «Так выглядит дипломатия», — отметила она. Тем не менее пресс-секретарь американского лидера подчеркнула, что США предпримут «прямые действия» на мировой арене для привлечения виновных в убийстве к ответственности.

26 февраля Национальная разведка США представила доклад, в котором обвинила наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Сальмана Аль Сауда в одобрении операции по похищению или убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи. После этого администрация США ввела визовые санкции в отношении 76 подданных Саудовской Аравии, которые, по мнению Госдепа, «угрожали диссидентам за рубежом, фигурировали в деле об убийстве Хашкуджи, и не только в нем».

Хашкуджи исчез 2 октября 2018 года после визита в саудовское генконсульство в Стамбуле. Он направился туда для получения документов, которые помогли бы ему оформить развод и вступить в брак с турчанкой. Турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных и следственных органах сообщали, что у властей есть подтверждение того, что Хашкуджи жестоко пытали в здании консульства, а затем убили.