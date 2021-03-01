ПСБ запустил услугу "Персональный брокер"
Сегодня, 22:50 Влада Некрасова
ПСБ запустил сервис сопровождения инвестиционного портфеля "Персональный брокер" для клиентов с инвесткапиталом от 3 миллионов рублей, сообщает банк.
Сервис включает услуги инвестиционного консультанта, который поможет как начинающим, так и опытным клиентам сформировать и при необходимости ребалансировать инвестиционный портфель, составит индивидуальную стратегию инвестирования с учетом риск-профиля клиента, а также в процессе совместной работы будет дополнять её рекомендациями и информировать об изменениях рыночных тенденций.
Услуга предусматривает единый тариф в 0,3% дневного оборота по сделкам.Промсвязьбанк" Алексей Жоголев.
По материалам: ria.ru