ПСБ запустил услугу "Персональный брокер"

Влада Некрасова

ПСБ запустил сервис сопровождения инвестиционного портфеля "Персональный брокер" для клиентов с инвесткапиталом от 3 миллионов рублей, сообщает банк.

Сервис включает услуги инвестиционного консультанта, который поможет как начинающим, так и опытным клиентам сформировать и при необходимости ребалансировать инвестиционный портфель, составит индивидуальную стратегию инвестирования с учетом риск-профиля клиента, а также в процессе совместной работы будет дополнять её рекомендациями и информировать об изменениях рыночных тенденций.

Услуга предусматривает единый тариф в 0,3% дневного оборота по сделкам.

Промсвязьбанк" Алексей Жоголев.