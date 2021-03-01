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ПСБ запустил услугу "Персональный брокер"

ПСБ запустил услугу "Персональный брокер"
ПСБ запустил сервис сопровождения инвестиционного портфеля "Персональный брокер" для клиентов с инвесткапиталом от 3 миллионов рублей, сообщает банк.

Сервис включает услуги инвестиционного консультанта, который поможет как начинающим, так и опытным клиентам сформировать и при необходимости ребалансировать инвестиционный портфель, составит индивидуальную стратегию инвестирования с учетом риск-профиля клиента, а также в процессе совместной работы будет дополнять её рекомендациями и информировать об изменениях рыночных тенденций.

Услуга предусматривает единый тариф в 0,3% дневного оборота по сделкам.

Промсвязьбанк" Алексей Жоголев.
Экономика

По материалам: ria.ru
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