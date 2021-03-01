Раскрыта дата выхода нового сезона «Холостяка» с Тимати

Вадим Карасев

ТиматиФото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»

Восьмой сезон проекта «Холостяк» с рэпером и основателем лейбла Black Star Тимати (Тимуром Юнусовым) начнут показывать с 14 марта. Дату выхода первого выпуска на телеканале ТНТ раскрыла «Телепрограмма».

По словам продюсеров проекта, в этом сезоне будут не только новые герои, но и новые правила игры. Была изменена в том числе и церемония вручения роз — теперь у цветов будет три оттенка. Продюсеры также сообщили, что на атмосферу свиданий Тимура и претенденток повлияла любовь к экстриму у шоумена.

«Все-таки некоторые хулиганства (как личные приглашения) нам удались. И это далеко не все, это только самое начало» — рассказал Тимати о смене правил формата в новом сезоне. Артист подчеркнул, что хотел максимально расширить рамки и в итоге «сделать что-то, что еще никто не делал».

О том, что Тимати стал новым героем шоу «Холостяк», сообщалось в октябре 2020 года. Незадолго до анонса, в сентябре, музыкант расстался с моделью Анастасией Решетовой. Девушка рассказала, что после рождения сына Ратмира отношения с супругом не смогли пройти «проверку на прочность». Пара состояла в отношениях с 2015 года.

В прошлом, седьмом сезоне «Холостяка» героем была немедийная личность — стоматолог Антон Криворотов, среди клиентов которого значились российские звезды. В финале он выбрал модель Барбару Пино.