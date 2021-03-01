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Разрешительная служба расформирована из-за коррупции: теперь проверят всех владельцев оружия

Разрешительная служба расформирована из-за коррупции: теперь проверят всех владельцев оружия

В Украине расформировали отделы по контролю за оборотом оружия. Об этом сообщил руководитель Нацполиции Игорь Клименко.

Генерал отметил, что сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции в результате проверки работы подразделений контроля за оборотом оружия выявили ряд нарушений и коррупционных схем.

В частности, была выявлена коррупционная схема выдачи разрешений на легальное огнестрельное оружие — охотничье нарезное, гладкоствольное и травматическое.

По словам Клименко, разрешения выдавались с вопиющими нарушениями, иногда даже без участия гражданина, на которого оформлялась оружие. Объявления об оформлении оружия без документов размещались в группах популярных мессенджеров.

Клименко заявил, что известно о более 2 тысячах случаев выдачи разрешений на оружие с грубыми нарушениями законодательства, с использованием поддельных документов.

Среди заказчиков были правоохранители, депутаты разных уровней, представители власти.

Внутренняя безопасность Нацполиции разоблачила девять сотрудников полиции, которые организовали и участвовали в этой схеме. Среди них — чиновники центрального аппарата Нацполиции и работники в регионах. Все они уволены.

По словам генерала, сейчас завершается формирование нового отдела с новыми сотрудниками.

На законность получения разрешения будут проверены личные дела каждого владельца оружия в Украине, заявил Клименко.

Более 2000 разрешений, выданных с нарушениями, будут аннулированы.

«К сожалению, мы не можем мгновенно вылечить общество от коррупции, но мы можем ввести режим нулевой толерантности к коррупции в Нацполиции Украины», — подытожил генерал.

По данным МВД, в Украине на руках около 1 млн единиц легального огнестрельного оружия.

Напомним, народные депутаты подготовили законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Документ предусматривает также легализацию короткоствольного оружия.

Украина

По материалам: fakty.ua
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