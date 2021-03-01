Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

РБК: пользователям карты "Мир" затруднят доступ к онлайн-казино

РБК: пользователям карты "Мир" затруднят доступ к онлайн-казино
Российская национальная платежная система "Мир" начнет отклонять денежные переводы на иностранные электронные кошельки что затруднит использование таких ресурсов, как онлайн-казино, сообщает РБК со ссылкой на технологический бюллетень, разосланный в банки.

Решение, вступающее в силу 27 апреля, направлено на "минимизацию риска сомнительных денежных переводов".

Зарубежные электронные кошельки, отмечает РБК, как правило, используются онлайн-казино, букмекерами и другими игроками "серого рынка".


При этом круг организаций, которые обязаны принимать к оплате карты "Мир", постепенно расширяется: с 1 марта по 30 июня 2021 года в этот периметр войдут магазины с выручкой более 30 миллионов рублей в год.

Экономика

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Горбачев призвал одолеть пандемию COVID-19 без политических игр и интриг
Горбачев призвал одолеть пандемию COVID-19 без политических игр и
На российском заводе огнеупорных изделий загорелся склад готовой продукции
На российском заводе огнеупорных изделий загорелся склад готовой
Роструд напомнил россиянам о коротких рабочих неделях весной
Роструд напомнил россиянам о коротких рабочих неделях весной
В Минтруде рассказали о длине отпуска за ненормированный рабочий день
В Минтруде рассказали о длине отпуска за ненормированный рабочий день
Тайная одержимость знаков зодиака
Тайная одержимость знаков зодиака
Григорий Лепс откровенно о взаимоотношениях в семье: «Могу сказать, что уезжаю»
Григорий Лепс откровенно о взаимоотношениях в семье: «Могу сказать,
Гражданская супруга Сергея Астахова: «Много раз у него спрашивала: «Ты женат?»
Гражданская супруга Сергея Астахова: «Много раз у него спрашивала:
"Вот бы еще летал": болгары высмеяли украинский электроброневик
"Вот бы еще летал": болгары высмеяли украинский электроброневик
«Вы заливаете соседей снизу»: в Киеве воры-обманщики дерзко ограбили квартиру средь бела дня
«Вы заливаете соседей снизу»: в Киеве воры-обманщики дерзко ограбили
Названы самые популярные пароли 2020 года
Названы самые популярные пароли 2020 года
В ВОЗ назвали долю мирового населения с антителами к коронавирусу
В ВОЗ назвали долю мирового населения с антителами к коронавирусу
В Словакии решили ввести комендантский час
В Словакии решили ввести комендантский час

Топ на сегодня

Болгария отказалась от учений НАТО в Черном море
Болгария отказалась от учений НАТО в Черном море
В «Векторе» развеяли миф о защите от коронавируса
В «Векторе» развеяли миф о защите от коронавируса
Совфед предупредил о последствиях авиаудара США по Сирии
Совфед предупредил о последствиях авиаудара США по Сирии
Лидер секс-секты в США дал первое интервью после приговора к 120 годам тюрьмы
Лидер секс-секты в США дал первое интервью после приговора к 120
Эскалация на Донбассе: за сутки ранены 11 бойцов ВСУ
Эскалация на Донбассе: за сутки ранены 11 бойцов ВСУ

Еще по теме

Россиянам усложнят доступ к онлайн-казино
В России расширился круг организаций, обязанных принимать карты "Мир"
СМИ узнали о проверке банков на платежи иностранным онлайн-казино
Visa запустит в России денежные переводы по номеру телефона