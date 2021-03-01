РБК: пользователям карты "Мир" затруднят доступ к онлайн-казино

Влада Некрасова

Российская национальная платежная система "Мир" начнет отклонять денежные переводы на иностранные электронные кошельки что затруднит использование таких ресурсов, как онлайн-казино, сообщает РБК со ссылкой на технологический бюллетень, разосланный в банки.

Решение, вступающее в силу 27 апреля, направлено на "минимизацию риска сомнительных денежных переводов".

Зарубежные электронные кошельки, отмечает РБК, как правило, используются онлайн-казино, букмекерами и другими игроками "серого рынка".

При этом круг организаций, которые обязаны принимать к оплате карты "Мир", постепенно расширяется: с 1 марта по 30 июня 2021 года в этот периметр войдут магазины с выручкой более 30 миллионов рублей в год.