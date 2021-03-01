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Ребенок с расстройством психики умер на морозе в России

Ребенок с расстройством психики умер на морозе в РоссииФото: Алексей Майшев / РИА Новости

Ребенок с расстройством психики умер на морозе в Вольске Саратовской области. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

Труп ребенка в нижнем белье обнаружили на одной из улиц города утром 1 марта. Мальчик жил в многоквартирном доме неподалеку от того места, где его нашли.

«В настоящее время изымаются видеозаписи с камер видеонаблюдения магазинов, устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего», — говорится в сообщении.

12 февраля жительница Новой Москвы пыталась убить детей, вывезя их в лесополосу и оставив умирать на морозе. Очевидец позвонил в полицию, после чего пострадавших доставили в больницу с различной степенью обморожения. Матери предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

Россия

По материалам: lenta.ru
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