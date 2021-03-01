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Роскомнадзор обвинил Twitter в распространении запрещенной информации

Роскомнадзор обвинил Twitter в распространении запрещенной информацииФото: Unsplash

Роскомнадзор обвинил социальную сеть Twitter в злостном нарушении российского законодательства. Как сообщается на сайте ведомства, компания на своих страницах распространяет запрещенную информацию.

В заявлении пресс-службы говорится, что Twitter можно назвать антилидером в распространении запрещенной информации. По данным ведомства, с 2017 года соцсеть не удалила 2862 материала с подобным контентом.

Так, Роскомнадзор насчитал 2336 публикаций про способы совершения самоубийств или призывы к ним, 352 материала с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также 174 материала про способы изготовления и использования наркотических средств.

За этот период в несколько лет Роскомнадзор направил в Twitter более 28 тысяч требований об удалении контента со своих страниц. В ведомстве добавили, что за неудаление запрещенной информации грозит административный штраф — для юридических лиц в размере от 800 тысяч до восьми миллионов рублей.

В феврале 2020 года суд в Москве оштрафовал Twitter на четыре миллиона рублей за отказ хранить личные данные россиян на территории России. Соцсеть наказали по части 8 статьи 13.11 КоАП («Нарушение законодательства в области персональных данных»). Компании грозил штраф от одного до шести миллионов рублей.

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По материалам: lenta.ru
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