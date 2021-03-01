Роскомнадзор обвинил Twitter в злостном нарушении законов России

Вадим Карасев

Twitter продолжает злостно нарушать российское законодательство и не исполнять предписания об удалении запрещенного контента, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

С 2017 года социальная сеть Twitter не удалила 2862 материала с запрещенной информацией: 2336 материалов про способы совершения самоубийств, а также с призывами к совершению самоубийства; 352 материала с порнографическими изображениями несовершеннолетних; 174 материала про способы, методы разработки, изготовления и использования наркотических средств.

В общей сложности РКН направил в компанию свыше 28 требований об удалении запрещенной информации. В ведомстве указали, что за нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту юрлицам грозит штраф 0,8-8 млн рублей, а при повторном нарушении сумма штрафа вырастает до 1/5 годовой выручки компании.