Россиян захотели обязать эвакуироваться из зоны ЧС

Вадим Карасев

Фото: Родион Платонов / «Коммерсантъ»

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, обязующий граждан эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в понедельник, 1 марта.

Кроме того, документом предлагается установить обязанность федеральных органов исполнительной власти обеспечить доступ МЧС к единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Должностные лица и организации одновременно обязываются своевременно предоставлять в органы управления РСЧС сведения, необходимые для обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Правительственные комиссии, деятельность которых связана с ЧС, предлагается наделить полномочиями по принятию решения о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации.

Соответствующие поправки вносятся в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».