Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россиян захотели обязать эвакуироваться из зоны ЧС

Россиян захотели обязать эвакуироваться из зоны ЧСФото: Родион Платонов / «Коммерсантъ»

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, обязующий граждан эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в понедельник, 1 марта.

Кроме того, документом предлагается установить обязанность федеральных органов исполнительной власти обеспечить доступ МЧС к единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Должностные лица и организации одновременно обязываются своевременно предоставлять в органы управления РСЧС сведения, необходимые для обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Правительственные комиссии, деятельность которых связана с ЧС, предлагается наделить полномочиями по принятию решения о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации.

Соответствующие поправки вносятся в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

На Украине решили "переименовать" русский язык
На Украине решили "переименовать" русский язык
В украинских больницах оборудуют автономные станции генерации кислорода
В украинских больницах оборудуют автономные станции генерации
Саркози приговорили к реальному тюремному сроку
Саркози приговорили к реальному тюремному сроку
Финляндия ввела режим ЧП из-за коронавируса
Финляндия ввела режим ЧП из-за коронавируса
Саудовского принца потребовали наказать за убийство журналиста
Саудовского принца потребовали наказать за убийство журналиста
Саша Артемова не знает сохранять ей семью или не надо
Саша Артемова не знает сохранять ей семью или не надо
Павлу Бабичу приходится отбиваться от поклонников телестройки
Павлу Бабичу приходится отбиваться от поклонников телестройки
Земфиру обвинили в плагиате обложки ее нового альбома
Земфиру обвинили в плагиате обложки ее нового альбома
В "Единой России" спрогнозировали обновление половины партийного списка
В "Единой России" спрогнозировали обновление половины партийного
Татарка раскрыла подробности развода с лидером Little Big
Татарка раскрыла подробности развода с лидером Little Big
Земфиру уличили в плагиате обложки нового альбома
Земфиру уличили в плагиате обложки нового альбома
Названа причина смерти экс-участницы Little Big Анны Кастельянос
Названа причина смерти экс-участницы Little Big Анны Кастельянос

Топ на сегодня

Анна Седокова со скандалом ушла из студии шоу «Сегодня вечером»
Анна Седокова со скандалом ушла из студии шоу «Сегодня вечером»
Bloomberg: Россия стала "горячей точкой" по росту цен на продукты
Bloomberg: Россия стала "горячей точкой" по росту цен на продукты
Bloomberg включил Россию в список «горячих точек» по росту цен на продукты
Bloomberg включил Россию в список «горячих точек» по росту цен на
Минэкономразвития ответило на выводы Bloomberg о росте цен на продукты
Минэкономразвития ответило на выводы Bloomberg о росте цен на продукты
Эксперт оценил заявление о "неуязвимых" для России турецких "Байрактарах"
Эксперт оценил заявление о "неуязвимых" для России турецких

Еще по теме

Кабмин внес в Госдуму законопроект о системе ликвидации ЧС на объектах горных работ
Путин поблагодарил РСЧС за снижение техногенных аварий и защиту россиян
МЧС проведёт учения по отработке действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций
В состав зимней группировки РСЧС вошли 700 тысяч человек