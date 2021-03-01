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Россиянам предсказали частую смену погоды в марте

Россиянам предсказали частую смену погоды в мартеФото: SHAMIL ZHUMATOV / Reuters

Россиянам предсказали частую смену погоды в марте. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

По его словам, по всей России ожидается неоднородный месяц. Так, теплая погода нередко будет сменяться холодной, а «сухие» дни — периодами выпадения осадков в разном виде. Метеоролог отметил, что на Азиатской территории осадки будут, в основном, в виде снега, в то время как на Европейской территории — во всех трех фазах.

Вильфанд рассказал, что, в целом, температурный фон будет в пределах нормы. Только на небольшой части севера Урала, севера Западной Сибири, а также северо-востоке Европейской части России и севере Средней Сибири он будет ниже нормы, а в Алтайском крае — чуть выше.

Ранее метеоролог спрогнозировал, когда в Европейской части России будет возвращение морозов. По его словам, специалисты не исключают, что температура будет опускаться до минус 15 градусов. «Когда — расскажем за три дня до этого события», — сказал Вильфанд.

Россия

По материалам: lenta.ru
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