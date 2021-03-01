Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россиянам усложнят доступ к онлайн-казино

Россиянам усложнят доступ к онлайн-казиноФото: Максим Блинов / РИА Новости

Платежная система «Мир» с 27 апреля начнет отклонять денежные переводы на иностранные электронные кошельки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на разосланный в банки технологический бюллетень.

Причиной такого шага называется «минимизация риска осуществления сомнительных переводов денежных средств». Как пояснила глава правления Национального платежного совета Алма Обаева, таким образом система заблокирует пополнение кошельков в онлайн-казино, букмекерских конторах и «других игроков серого рынка».

28 февраля сообщалось, что в скором будущем в мобильном приложении бесконтактной оплаты Apple Pay появится возможность привязывать карты российской платежной системы «Мир».

Платежная система «Мир», оператором которой выступает Национальная система платежных карт (НСПК), была создана в 2014 году после того, как международные платежные системы Visa и Mastercard временно прекратили обслуживание карт попавшего под санкции СМП банка.

Основным аргументом для внедрения новой системы стало повышение безопасности платежей и клиентов. Согласно закону, на карты «Мир» начисляются зарплаты работников бюджетных учреждений, а также социальные выплаты.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Феофилактова высмеяла нападки Романец: «Она разменивает четвертый десяток, а ребенка нет. Это ревность»
Феофилактова высмеяла нападки Романец: «Она разменивает четвертый
Жуткая находка на Львовщине: собаки притащили во двор человеческую ногу
Жуткая находка на Львовщине: собаки притащили во двор человеческую
Трамп заявил, что США будут зависеть от российской нефти
Трамп заявил, что США будут зависеть от российской нефти
Пошлина на экспорт нефти из России выросла до $49,6 за тонну
Пошлина на экспорт нефти из России выросла до $49,6 за тонну
Зои Кравиц снимется в новом фильме Стивена Содерберга, пишут СМИ
Зои Кравиц снимется в новом фильме Стивена Содерберга, пишут СМИ
Россиянам усложнят доступ к онлайн-казино
Россиянам усложнят доступ к онлайн-казино
Отказ Ирана от встречи по ядерной сделке разочаровал Белый дом
Отказ Ирана от встречи по ядерной сделке разочаровал Белый дом
В России расширился круг организаций, обязанных принимать карты "Мир"
В России расширился круг организаций, обязанных принимать карты "Мир"
Друг Валентины Легкоступовой: «Она мечтала о таком муже, как Иосиф Пригожин»
Друг Валентины Легкоступовой: «Она мечтала о таком муже, как Иосиф
Стало известно, кто был Ананасом, и зачем пришла Карина Кокс. Новый выпуск шоу «Маска»
Стало известно, кто был Ананасом, и зачем пришла Карина Кокс. Новый
Стало известно о состоянии пострадавших при обрыве аттракциона в Москве детей
Стало известно о состоянии пострадавших при обрыве аттракциона в
Минпромторг исключил дефицит продуктов в России
Минпромторг исключил дефицит продуктов в России

Топ на сегодня

Болгария отказалась от учений НАТО в Черном море
Болгария отказалась от учений НАТО в Черном море
Байден увидел «свет в конце туннеля» после одобрения третьей вакцины от COVID-19
Байден увидел «свет в конце туннеля» после одобрения третьей вакцины
В «Векторе» развеяли миф о защите от коронавируса
В «Векторе» развеяли миф о защите от коронавируса
Совфед предупредил о последствиях авиаудара США по Сирии
Совфед предупредил о последствиях авиаудара США по Сирии
Оверчук назвал дату следующей встречи вице-премьеров по Карабаху
Оверчук назвал дату следующей встречи вице-премьеров по Карабаху

Еще по теме

В Apple Pay появятся карты «Мир»
"Ашан" начал принимать к оплате карты "Мир"
Платежную систему «Мир» внедрят в Карачаево-Черкесии
СМИ: банки планируют выпустить 40 миллионов карт "Мир" в 2017 году