Россияне озвучили сумму, которую готовы отдать за домашнего питомца

Вадим Карасев

По результатам опроса организованного дочерней компанией Сбербанка "Сбербанк Страхование" выяснилось, что россияне не хотят отдавать крупные суммы за покупку домашних питомцев. В среднем по стране за котенка готовы заплатить 543 руб., за щенка - 1700 руб.

Больше всего денег за животных могут отдать жители Санкт-Петербурга (1351 руб. за котенка и 4,5 тыс. руб. за щенка) и Москвы (1306 руб. и 4,5 тыс. руб. соответственно). Лидируют по суммам за котенка Рязань (971 руб.), Воронеж (870 руб.), Ярославль (848 руб.) и Краснодар (822 руб.). За щенка - Екатеринбург (2200 руб.), Краснодар (2100 руб.), Владивосток, Хабаровск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Самара, и Ярославль (по 2000 руб.).



Кошки оказались самыми популярными в России домашними животными - более половины респондентов сообщили о их наличии в доме. Собак держат треть участников опроса, а аквариумных рыбок, грызунов, птиц и т. д. - 8% опрошенных.



Больше всего в процентом соотношении котов держат в Самаре - хвостатыми друзьями обзавелась половина горожан. Среди жителей Санкт-Петербурга и Ярославля "кошатников" по 49%. В Ульяновске их 47%, в Москве, Перми, Рязани, Ижевске, Тольятти и Саратове по 46%.



Любители собак обосновались в основном в Санкт-Петербурге и Ярославле (32% респондентов). Также к ним неравнодушны люди из Москвы (31%), Хабаровска (30%), Новосибирска (30%), Новокузнецка (30%), Иркутска (30%), Перми (29%), Липецка (29%) и Краснодара (29%).



Ранее NEWSTES писал, что в Госдуме предложили ввести обязательное чипирование собак.