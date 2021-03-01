Россияне озвучили сумму, которую готовы отдать за домашнего питомца
По результатам опроса организованного дочерней компанией Сбербанка "Сбербанк Страхование" выяснилось, что россияне не хотят отдавать крупные суммы за покупку домашних питомцев. В среднем по стране за котенка готовы заплатить 543 руб., за щенка - 1700 руб.
Больше всего денег за животных могут отдать жители Санкт-Петербурга (1351 руб. за котенка и 4,5 тыс. руб. за щенка) и Москвы (1306 руб. и 4,5 тыс. руб. соответственно). Лидируют по суммам за котенка Рязань (971 руб.), Воронеж (870 руб.), Ярославль (848 руб.) и Краснодар (822 руб.). За щенка - Екатеринбург (2200 руб.), Краснодар (2100 руб.), Владивосток, Хабаровск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Самара, и Ярославль (по 2000 руб.).
Кошки оказались самыми популярными в России домашними животными - более половины респондентов сообщили о их наличии в доме. Собак держат треть участников опроса, а аквариумных рыбок, грызунов, птиц и т. д. - 8% опрошенных.
Больше всего в процентом соотношении котов держат в Самаре - хвостатыми друзьями обзавелась половина горожан. Среди жителей Санкт-Петербурга и Ярославля "кошатников" по 49%. В Ульяновске их 47%, в Москве, Перми, Рязани, Ижевске, Тольятти и Саратове по 46%.
Любители собак обосновались в основном в Санкт-Петербурге и Ярославле (32% респондентов). Также к ним неравнодушны люди из Москвы (31%), Хабаровска (30%), Новосибирска (30%), Новокузнецка (30%), Иркутска (30%), Перми (29%), Липецка (29%) и Краснодара (29%).
Ранее NEWSTES писал, что в Госдуме предложили ввести обязательное чипирование собак.