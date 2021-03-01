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Россиянин заплатит полмиллиона рублей за поход в туалет на рельсах метро

Россиянин заплатит полмиллиона рублей за поход в туалет на рельсах метроФото: АГН «Москва»

Жителя Подмосковья, который пытался справить нужду на рельсах столичного метро, оштрафовали на полмиллиона рублей за срыв движения поездов. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Молодой человек по имени Дониер спрыгнул с платформы станции «Измайловская» Арбатско-Покровской линии в октябре прошлого года. Из-за его действий движение поездов было прервано. Злоумышленника хотели остановить полицейские, но он попытался сбежать. В итоге мужчину задержали и позже арестовали на пять суток за административное нарушение.

Помимо этого, администрация метрополитена посчитала, что один состав поезда может вместить максимум 1048 человек, а стоимость перевозки одного пассажира составляет около 54 рублей. «После всех подсчетов выяснилось, что поход Дониера "по-маленькому" обошелся метрополитену в 508 тысяч 950 рублей. Именно столько ему придется заплатить», — отмечает издание.

В январе жителю Санкт-Петербурга, игравшему в мяч на путях станции «Звенигородская», захотели запретить спускаться в метро. Мужчина пытался жонглировать мячом прямо перед прибытием поезда.

Россия

По материалам: lenta.ru
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