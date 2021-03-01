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Российский бизнес запросил новые меры господдержки на 100 миллиардов рублей

Российский бизнес запросил новые меры господдержки на 100 миллиардов рублейФото: Евгений Биятов / РИА Новости

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» в ходе общего собрания подготовила ряд предложений по мерам господдержки малого бизнеса. Об этом пишут «Известия».

Среди прочего, бизнесмены предложили повысить порог применения упрощенной системы налогообложения с 200 до 300 миллионов рублей и установить переходный налоговый режим для таких отраслей как туризм, общепит и охранные услуги со снижением ставки НДС до 10 процентов. Также зафиксировано предложение уравнять размер штрафа для малых предприятий и ИП.

Кроме того, «Опора России» выступила за повышение минимальной квоты госзакупок у малого бизнеса до 25 процентов и либерализацию ответственности за нарушение валютного законодательства.

По оценке управляющего директора рейтингового агентства НКР Дмитрия Орехова, общая стоимость инициатив, которые могли бы помочь бизнесу преодолеть кризис, составит примерно 100 миллиардов рублей.

В ноябре 2020 года стало известно, что россияне, несмотря на пандемию коронавируса и введенные для борьбы с ним ограничения, массово захотели заниматься бизнесом. 29 процентов опрошенных заявили, что готовы попробовать себя в предпринимательстве. При этом только семь процентов респондентов собираются сделать это в течение ближайших трех лет. При этом исследование выявило, что в целом россияне считают меры господдержки недостаточными, и случаи открытия бизнеса во время карантина являются скорее исключениями.

Ранее сообщалось, что беспрецедентные меры господдержки строительной отрасли помогли нарастить ввод жилья в России, но в конечном итоге привели лишь к росту стоимости квадратного метра. При этом смежные отрасли, в частности мебельная, оказались не в лучшем положении: падение объемов производства мебели за первые десять месяцев 2020 года составило 2,5 процента, несмотря на ажиотажный спрос летних месяцев.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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