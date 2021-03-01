Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

«Российский» хакер обокрал 22 американских героев

«Российский» хакер обокрал 22 американских героевФото: Kacper Pempel / Reuters

«Российский» хакер украл личности 22 американских военных, награжденных Медалью почета — высшей военной наградой США. Об этом сообщает Daily Beast.

По данным американского издания, преступник через сеть магазинов для военных в США под чужим именем приобрел товаров на 55 тысяч долларов. С помощью сети курьеров покупки были доставлены более чем по 20 различным адресам на территории Штатов, а затем переправлены в Россию. Отмечается, что Секретная служба США начала поиски злоумышленника, укравшего персональные данные американских героев.

Ранее глава Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) Эрик Акербом рассказал о ловле хакеров из России и Китая, которая якобы происходит каждый день. Он добавил, что целями преступников обычно являются компании, учебные заведения и жизненно важная инфраструктура.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Ударил мать в грудь ножом: в Ровно женщина заявила, что пострадала от действий двухлетнего сына
Ударил мать в грудь ножом: в Ровно женщина заявила, что пострадала
Российские саперы уничтожили пещеру с оборудованным боевиками госпиталем в Сирии
Российские саперы уничтожили пещеру с оборудованным боевиками
Сирийская армия сообщила о ракетной атаке около Дамаска
Сирийская армия сообщила о ракетной атаке около Дамаска
«Российский» хакер обокрал 22 американских героев
«Российский» хакер обокрал 22 американских героев
Жуткая картина: Чонгук превратился в анорексика: «Я снизил % жира до 7»
Жуткая картина: Чонгук превратился в анорексика: «Я снизил % жира до
Объявлен лучший комедийный сериал по версии «Золотого глобуса»
Объявлен лучший комедийный сериал по версии «Золотого глобуса»
«Борат 2» получил «Золотой Глобус»
«Борат 2» получил «Золотой Глобус»
Звезде «Черной пантеры» посмертно вручили «Золотой глобус»
Звезде «Черной пантеры» посмертно вручили «Золотой глобус»
На Украине объяснили падение рейтинга Зеленского
На Украине объяснили падение рейтинга Зеленского
Точно не догадаетесь! Какие мужчины связывают этих звезд?
Точно не догадаетесь! Какие мужчины связывают этих звезд?
Сальма Хайек возбудила, а Марго Робби разочаровала: обзор нарядов премии «Золотой глобус»
Сальма Хайек возбудила, а Марго Робби разочаровала: обзор нарядов
Водитель врезался в дорожный знак, а затем в дерево: в Польше трагически погибли два украинца
Водитель врезался в дорожный знак, а затем в дерево: в Польше

Топ на сегодня

RT: в ЕП предложили новые санкции против РФ за "шпионаж"
RT: в ЕП предложили новые санкции против РФ за "шпионаж"
Володин предложил закрепить предвыборные обещания депутатов юридически
Володин предложил закрепить предвыборные обещания депутатов юридически
Анна Седокова со скандалом ушла из студии шоу «Сегодня вечером»
Анна Седокова со скандалом ушла из студии шоу «Сегодня вечером»
Bloomberg включил Россию в список «горячих точек» по росту цен на продукты
Bloomberg включил Россию в список «горячих точек» по росту цен на
Bloomberg: Россия стала "горячей точкой" по росту цен на продукты
Bloomberg: Россия стала "горячей точкой" по росту цен на продукты

Еще по теме

Разведка Нидерландов рассказала о ловле хакеров из России и Китая
СМИ: Хакер получил доступ к данным об истребителе через Tinder британской военнослужащей
Хакер выложил в сеть личные данные 200 конгрессменов-демократов
В США в результате жесткой посадки вертолета пострадали пятеро военных