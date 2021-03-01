Российский врачей предложили не наказывать за утерю наркотических средств

Вадим Карасев

Фото: Ростислав Нетисов / РИА Новости

Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается не наказывать российских врачей по уголовной статье за нарушение правил оборота наркотических средств, если это произошло по неосторожности и если утеря лекарства не привела к причинению вреда. Документ размещен в думской электронной базе.

Инициатива предполагает внесение поправок в статью 228.2 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ». Сейчас по ней предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до трех лет с потерей права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на такой же срок.

Факт утраты наркотического препарата должен быть зафиксирован специальной комиссией согласно установленному Минздравом по согласованию с МВД порядку. При этом новшество не исключает дисциплинарную и (или) материальную ответственность за утрату наркотических средств и психотропных веществ. Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен «на гуманизацию уголовного законодательства».

Освободить врачей от уголовной ответсвенности за неумышленную утрату лекарств, содержащих наркотические вещества, поручил президент России Владимир Путин в январе 2020 года. В мае 2018 года Министерство здравоохранения России уже анонсировало законопроект о декриминализации работы врачей с наркотиками. Речь шла о внесении поправок в статью 228.2 УК России, в соответствии с которой врачей и фармацевтов могут лишать свободы на срок до трех лет.