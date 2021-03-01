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Российскую школьницу высадили из автобуса на мороз из-за одного рубля

Российскую школьницу высадили из автобуса на мороз из-за одного рубляФото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Кондуктор высадила 12-летнюю девочку из автобуса на мороз в пригороде Кирова из-за одного рубля, которого школьнице не хватило для оплаты проезда, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Организована проверка информации СМИ о нарушении прав 12-летнего ребенка, которую высадили из автобуса по маршруту следования из поселка Садаки в город Киров», — говорится в публикации.

Инцидент произошел вечером 25 февраля. Отец пострадавшей девочки написал в паблике «Злой кировчанин» во «ВКонтакте», что она возвращалась домой с занятий по акробатике и ей не хватило всего одного рубля на билет. В результате ее высадили из транспорта в темное время суток, на улице было минус 20 градусов. Школьница не смогла воспользоваться телефоном, потому что он разрядился на морозе.

24 февраля президент Владимир Путин подписал закон о запрете высаживать детей до 16 лет из общественного транспорта, если у них нет билета. Также контролерам теперь разрешено требовать у безбилетников документы.

Россия

По материалам: lenta.ru
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