Роструд напомнил россиянам о коротких рабочих неделях весной

Вадим Карасев

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россиян весной ждут три коротких рабочих недели. Об этом агентству РИА Новости напомнили в Роструде.

Первая сокращенная до четырех рабочих дней неделя связана с Международным женским днем 8 марта. Вследствие праздника россияне начнут трудиться со вторника, 9 марта.

Также два дополнительных выходных ждут россиян в мае. Работники будут трудиться с 4 по 7 и с 11 по 14 мая, а нерабочими станут понедельники 3 и 10 мая.

В октябре 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил производственный календарь на 2021 год. Официально 31 декабря утверждено выходным днем.