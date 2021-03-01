Сальма Хайек возбудила, а Марго Робби разочаровала: обзор нарядов премии «Золотой глобус»

Лидия Мартынова

Состоялось открытие одного из самых ожидаемых событий Голливуда — премия «Золотой глобус», где по традиции приняли участие звезды мирового масштаба. Все они продемонстрировали на красной ковровой дорожке дизайнерские наряды, которые уже вовсю обсуждает публика.

Сальма Хайек не скрывала пышных форм в ярко-красном платье в пол, которое подчеркивало ее женственные плечи и грудь. К слову, 54-летней брюнетке к лицу это цвет, поэтому она смотрелась в этом наряде очень выигрышно. Разочарованием вечера стала Марго Робби. Поклонники блондинки негодовали: как она, имея столь яркую внешность, отдала предпочтение невзрачному для такого мероприятия платью. «Как будто вышла на пикник!» — примерно такие мнения раздаются в Сети.

Стоит отметить, что в этот раз звезды отдали предпочтение сдержанным нарядам от Chanel, Alberta Ferretti, Givenchy. Правда, актриса Синтия Эриво несколько удивила, надев под фисташковое платье от Valentino черные ботфорты на высокой платформе.

Мужчины на премии не стали мудрить с одеждой и в большинстве своем отдали предпочтение старой доброй классике: костюмам темного цвета. которые разбавили светлыми рубашками.