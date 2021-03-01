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Саркози приговорили к реальному тюремному сроку

Саркози приговорили к реальному тюремному срокуНиколя СаркозиФото: Michel Euler / AP

Парижский суд приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к трем годам лишения свободы, два из которых условно, по делу о коррупции и торговле влиянием. Об этом сообщает Euronews.

Уточняется, что один год Саркози проведет в тюрьме.

Двое других подсудимых по делу — бывший адвокат Саркози Тьерри Эрзог и экс-судья Жильбер Азибер — признаны виновными в разглашении профессиональной тайны. Они получили аналогичные сроки: два года условно и один год — реальное заключение.

По версии следствия, бывший французский лидер через своего адвоката мог обещать Азиберу должность в Монако. В обмен тот должен был предоставить конфиденциальную информацию о другом расследовании: оно касалось обвинений в незаконном финансировании президентской кампании Саркози 2007 года со стороны наследницы французской компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.

Следствие считает, что 2007 году Саркози в ходе встречи с Беттанкур получил от нее 150 тысяч евро наличными. Эти деньги он якобы использовал для финансирования своей предвыборной кампании. По законам Франции, кандидатам запрещено принимать пожертвования на сумму более 4,6 тысячи евро.

В январе Саркози заподозрили в незаконном продвижении интересов компании из России. Речь идет о контракте на три миллиона евро, который заключил экс-президент с российской страховой компанией «РЕСО-Гарантия». Ее акционер, французское объединение Axa, является крупным клиентом юридической конторы Realyze, основанной Саркози. Следствие предполагает, что на самом деле он не оказывал консалтинговые услуги, а «торговал влиянием», лоббируя с помощью своих связей интересы российских олигархов.

Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год.

В мире

По материалам: lenta.ru
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