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Саркози собрался оспаривать свой тюремный срок

Саркози собрался оспаривать свой тюремный срокНиколя СаркозиФото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Бывший французский президент Николя Саркози собирается оспаривать свой тюремный срок. Об этом заявила представитель его защиты Жаклин Лаффонт в интервью французскому телевидению. Ее слова приводит информационное агентство Reuters.

Защита планирует подавать апелляцию по делу о коррупции экс-главы страны.

1 марта Парижский суд приговорил Саркози к трем годам лишения свободы, причем один год — реального заключения в тюрьме, по делу о коррупции и торговле влиянием. Двое других подсудимых по делу — бывший адвокат Саркози Тьерри Эрзог и экс-судья Жильбер Азибер — признаны виновными в разглашении профессиональной тайны и получили аналогичные сроки.

По версии следствия, бывший президент через своего адвоката мог обещать Азиберу должность в Монако. В обмен тот должен был предоставить конфиденциальную информацию о другом расследовании: оно касалось обвинений в незаконном финансировании предвыборной кампании Саркози 2007 года со стороны наследницы французской компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.

Следствие считает, что в 2007 году Саркози в ходе встречи с Беттанкур получил от нее 150 тысяч евро наличными. Эти деньги он якобы использовал для финансирования своей кампании. По законам Франции, кандидатам запрещено принимать пожертвования на сумму более 4,6 тысячи евро.

В мире

По материалам: lenta.ru
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