Саша Артемова не знает сохранять ей семью или не надо

Вадим Карасев

Саша Артемова продолжает давить на жалость подписчикам и провоцировать интерес к их отношениям с Женей Кузиным. По ее словам, он готов помириться, да и дочь ей показывает, как ей не хватает общения с отцом, но сама она пока не может решиться и ожидает советов от подписчиков по этому поводу. Большинство настаивает на воссоединении пары.

«У меня так сложилось, что отец живёт со мной в одном городе и не хочет общаться. Причину он не говорит, и я её не знаю. Только Женя каждый день общается с дочкой по видеосвязи, и я вижу, как она тянется к нему, как радуется встречам по видео. И я понимаю, что ей не хватает отцовского внимания», - рассуждает Саша.

На проекте Саша Артемова приложила немало усилий, чтобы заинтересовать Женю Кузина. На свадьбу они истратили огромную сумму, по словам Артемовой, около 7 млн рублей, она была в восторге от своего свадебного наряда, но семейная жизнь не сложилась. Конкретную причину разрыва они так и не назвали, но у пользователей есть своя версия, пишет newstes.ru.Саша признается, что супруг готов к воссоединению, все дело за ней. Но она не может принять окончательное решение, несмотря на то, что видит, как дочь тянется к отцу, когда они общаются по видеосвязи. Ребенку явно хочется, чтобы папа всегда был рядом, можно было контактировать не только через камеру, и она понимает, что так и должно быть.Сама экс-участница росла без отца, ей не хочется, чтобы дочь повторяла ее судьбу, но жить вместе ради ребенка она тоже не готова. Видимо, счастье и гармония между супругами царили только в Инстаграм для подписчиков, раз сейчас Саша так усиленно сопротивляется примирению и сама не знает, есть ли хоть одна нить, за которую стоит ухватиться.Артемова ждет от фолловеров советов, и ей, как и раньше, советуют сохранять семью. Но такой совет ей, похоже, не подходит. А некоторые считают, что решение нужно принимать самостоятельно, так как подписчики не знают даже причину конфликта. Нужно быть более откровенной или не просить совета. А, может, ссоры вообще не было?