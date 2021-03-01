Саша Артемова не знает сохранять ей семью или не надо
Сегодня, 17:05 Вадим Карасев
Саша Артемова продолжает давить на жалость подписчикам и провоцировать интерес к их отношениям с Женей Кузиным. По ее словам, он готов помириться, да и дочь ей показывает, как ей не хватает общения с отцом, но сама она пока не может решиться и ожидает советов от подписчиков по этому поводу. Большинство настаивает на воссоединении пары.На проекте Саша Артемова приложила немало усилий, чтобы заинтересовать Женю Кузина. На свадьбу они истратили огромную сумму, по словам Артемовой, около 7 млн рублей, она была в восторге от своего свадебного наряда, но семейная жизнь не сложилась. Конкретную причину разрыва они так и не назвали, но у пользователей есть своя версия, пишет newstes.ru.
Саша признается, что супруг готов к воссоединению, все дело за ней. Но она не может принять окончательное решение, несмотря на то, что видит, как дочь тянется к отцу, когда они общаются по видеосвязи. Ребенку явно хочется, чтобы папа всегда был рядом, можно было контактировать не только через камеру, и она понимает, что так и должно быть.
Сама экс-участница росла без отца, ей не хочется, чтобы дочь повторяла ее судьбу, но жить вместе ради ребенка она тоже не готова. Видимо, счастье и гармония между супругами царили только в Инстаграм для подписчиков, раз сейчас Саша так усиленно сопротивляется примирению и сама не знает, есть ли хоть одна нить, за которую стоит ухватиться.
«У меня так сложилось, что отец живёт со мной в одном городе и не хочет общаться. Причину он не говорит, и я её не знаю. Только Женя каждый день общается с дочкой по видеосвязи, и я вижу, как она тянется к нему, как радуется встречам по видео. И я понимаю, что ей не хватает отцовского внимания», - рассуждает Саша.
Артемова ждет от фолловеров советов, и ей, как и раньше, советуют сохранять семью. Но такой совет ей, похоже, не подходит. А некоторые считают, что решение нужно принимать самостоятельно, так как подписчики не знают даже причину конфликта. Нужно быть более откровенной или не просить совета. А, может, ссоры вообще не было?
По материалам: life-dom2.su