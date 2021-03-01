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Саудовского принца потребовали наказать за убийство журналиста

Саудовского принца потребовали наказать за убийство журналистаФото: Globallookpress.com

Невеста саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи потребовала незамедлительного наказать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда за убийство своего жениха. Соответствующее заявление размещено в Twitter-аккаунте женщины.

Хатидже Дженгиз заявила, что привлечение саудовского принца к ответственности поможет предотвратить подобные преступления в будущем. «Если наследный принц не будет наказан, то это навсегда останется напоминанием о том, что главному виновнику может сойти с рук убийство, что поставит всех нас под угрозу и станет пятном на совести человечества», — подчеркнула женщина.

26 февраля Национальная разведка США представила доклад, в котором обвинила наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Сальмана Аль Сауда в одобрении операции по похищению или убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи. После этого администрация США ввела визовые санкции в отношении 76 подданных Саудовской Аравии, которые, по мнению Госдепа, «угрожали диссидентам за рубежом, фигурировали в деле об убийстве Хашкуджи, и не только в нем». При этом против наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда санкции водить не будут.

Хашкуджи исчез 2 октября 2018 года после визита в саудовское генконсульство в Стамбуле. Он направился туда для получения документов, которые помогли бы ему оформить развод и вступить в брак с турчанкой. Турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных и следственных органах сообщали, что у властей есть подтверждение того, что Хашкуджи жестоко пытали в здании консульства, а затем убили. В октябре 2020-го невеста убитого журналиста Джамаля Хашкуджи подала в суд против наследного принца Саудовской Аравии, обвинив его в причастности к этому преступлению.

В мире

По материалам: lenta.ru
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