Саудовского принца потребовали наказать за убийство журналиста
Невеста саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи потребовала незамедлительного наказать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда за убийство своего жениха. Соответствующее заявление размещено в Twitter-аккаунте женщины.
Хатидже Дженгиз заявила, что привлечение саудовского принца к ответственности поможет предотвратить подобные преступления в будущем. «Если наследный принц не будет наказан, то это навсегда останется напоминанием о том, что главному виновнику может сойти с рук убийство, что поставит всех нас под угрозу и станет пятном на совести человечества», — подчеркнула женщина.
26 февраля Национальная разведка США представила доклад, в котором обвинила наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Сальмана Аль Сауда в одобрении операции по похищению или убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи. После этого администрация США ввела визовые санкции в отношении 76 подданных Саудовской Аравии, которые, по мнению Госдепа, «угрожали диссидентам за рубежом, фигурировали в деле об убийстве Хашкуджи, и не только в нем». При этом против наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда санкции водить не будут.
Хашкуджи исчез 2 октября 2018 года после визита в саудовское генконсульство в Стамбуле. Он направился туда для получения документов, которые помогли бы ему оформить развод и вступить в брак с турчанкой. Турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных и следственных органах сообщали, что у властей есть подтверждение того, что Хашкуджи жестоко пытали в здании консульства, а затем убили. В октябре 2020-го невеста убитого журналиста Джамаля Хашкуджи подала в суд против наследного принца Саудовской Аравии, обвинив его в причастности к этому преступлению.