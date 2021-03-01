СБУ занялась Рабиновичем, оставившим Украину без Крыма

Анастасия Иванова

В Службе безопасности Украины изучают публикацию в Facebook, которую сделал нардеп ОПЗЖ Вадим Рабинович — на карте Украины отсутствует Крым. Об этом сообщает «Укринформ».

«Изучаем, анализируем. По результатам будем информировать дополнительно», — заявили изданию в пресс-службе СБУ по поводу опубликованной карты, демонстрирующей «разделение» Украины по языковому признаку.

Данные карты свидетельствуют, что жители юго-восточных регионов Украины якобы разговаривает лишь на русском языке, в центральной части — на суржике, а украинский используют только в западных областях.

При этом в подписи указано, что карта составлена по данным Киевского национального лингвистического университета.

Как сообщалось ранее, Рабинович заявил, что ОПЗЖ инициирует импичмент Зеленского и обвинил главу государства в «фашизме».

