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СБУ занялась Рабиновичем, оставившим Украину без Крыма

СБУ занялась Рабиновичем, оставившим Украину без Крыма

В Службе безопасности Украины изучают публикацию в Facebook, которую сделал нардеп ОПЗЖ Вадим Рабинович — на карте Украины отсутствует Крым. Об этом сообщает «Укринформ».

«Изучаем, анализируем. По результатам будем информировать дополнительно», — заявили изданию в пресс-службе СБУ по поводу опубликованной карты, демонстрирующей «разделение» Украины по языковому признаку.

Данные карты свидетельствуют, что жители юго-восточных регионов Украины якобы разговаривает лишь на русском языке, в центральной части — на суржике, а украинский используют только в западных областях.

При этом в подписи указано, что карта составлена по данным Киевского национального лингвистического университета.

Как сообщалось ранее, Рабинович заявил, что ОПЗЖ инициирует импичмент Зеленского и обвинил главу государства в «фашизме».

Украина

По материалам: fakty.ua
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