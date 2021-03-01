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Сериал «Ход королевы» завоевал «Золотой глобус»

Сериал «Ход королевы» завоевал «Золотой глобус»Фото: NBC HANDOUT / Reuters

«Ход королевы» был признан лучшим коротким сериалом по версии «Золотого глобуса». Трансляцию 78-й церемонии вручения награды введет NBC.

В категории «Мини-сериалы» за победу также боролись «Нормальные люди», «Отыграть назад», «Голос перемен» и «Неортодоксальная».

Исполнительница главной роли в сериале Аня Тейлор-Джой завоевала награду за лучшую женскую роль в данном жанре.

Ранее сообщалось, что фильм «Борат 2» режиссера Джейсона Уолинера получил «Золотой глобус» в категории «Лучшая комедия/мюзикл». Саша Барон Коэн, исполнивший в картине главную роль, также завоевал «Золотой глобус» за «Лучшую комедийную роль».

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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