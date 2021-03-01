"Шиттс Крик" стал лучшим комедийным сериалом по версии "Золотого глобуса"

Влада Некрасова

Лучшим комедийным сериалом по версии "Золотого глобуса" стал "Шиттс Крик", 78-я церемония вручения награды проходит в воскресенье и транслируется в прямом эфире на канале NBC.

На награду в этой категории также претендовали "Эмили в Париже", "Тед Лассо", "Стюардесса" и "Великая".

Ранее в воскресенье "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в комедийном сериале завоевала Кэтрин О'Хара за главную роль в "Шиттс Крик".