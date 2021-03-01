Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Шок! Чонгук ответил российскому фанату в трансляции

Шок! Чонгук ответил российскому фанату в трансляции

Пользователь Twitter с ником blackandwhiteish решил поделиться своим счастьем с товарищами из АРМИ и рассказал о том, что ему удалось… как бы это сказать… немного поговорить с Чонгуком (Jungkook). Вы все, наверное, уже в курсе, что Золотой Макнэ провел большую трансляцию для своих поклонников. Некоторым он ответил в прямом эфире и исполнил их небольшие желания. Одним их этих счастливчиков стал и российский фанат. Он попросил кумира выполнить достаточно необычное действие…


«Только что на эфире я единственный в чате спамил сообщение «ты не можешь закрыть глаз и ткнуть в щёку»«, — на эмоциях рассказывал парень. А теперь небольшой спойлер: если вы пролистаете нашу статью вниз, то заметите, как Макнэ исполнил желание своего любимого АРМИ. «МНЕ. ОТВЕТИЛ. ЧОНГУК… я скинул это сообщение раз 20, и в один из последних раз ОН СДЕЛАЛ ЭТО. ЭТО В СМЫСЛЕ ЧТО??????????????? ВСЕ Я НЕ ЗНАЮ ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ!!!» — хотел кричать от радости счастливый поклонник.

А вы когда-нибудь общались со звездами k-pop индустрии? Расскажите нам о своем опыте в комментариях ниже!



Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

Бывший будущий президент. Дональд Трамп кое-что пообещал
Бывший будущий президент. Дональд Трамп кое-что пообещал
Подорожание оливкового масла в России опровергли
Подорожание оливкового масла в России опровергли
Состояние российских богачей резко выросло
Состояние российских богачей резко выросло
В Общественной палате раскрыли следующие шаги в «понуждении Twitter к диалогу»
В Общественной палате раскрыли следующие шаги в «понуждении Twitter к
Дегтярев внедряет новый формат заседаний для правительства региона
Дегтярев внедряет новый формат заседаний для правительства региона
В Вологодской области, в Череповце, откроют первый в области школьный технопарк «Кванториум»
В Вологодской области, в Череповце, откроют первый в области школьный
В Ставрополье, в Невинномысске, с 1 по 5 марта 2021 года пройдет региональный чемпионат WorldSkills Russia
В Ставрополье, в Невинномысске, с 1 по 5 марта 2021 года пройдет
Захарьяш позвал на день рождения Ромашова без Бухынбалтэ
Захарьяш позвал на день рождения Ромашова без Бухынбалтэ
Взрыв произошел в школе на Николаевщине
Взрыв произошел в школе на Николаевщине
Шок! Чонгук ответил российскому фанату в трансляции
Шок! Чонгук ответил российскому фанату в трансляции
Чонгук спивается! Снова замечен с бокалом виски
Чонгук спивается! Снова замечен с бокалом виски
Helen Yes рассказала о стыдном поступке: «Я написала мужу в тапки»
Helen Yes рассказала о стыдном поступке: «Я написала мужу в тапки»

Топ на сегодня

Анна Седокова со скандалом ушла из студии шоу «Сегодня вечером»
Анна Седокова со скандалом ушла из студии шоу «Сегодня вечером»
Bloomberg: Россия стала "горячей точкой" по росту цен на продукты
Bloomberg: Россия стала "горячей точкой" по росту цен на продукты
Bloomberg включил Россию в список «горячих точек» по росту цен на продукты
Bloomberg включил Россию в список «горячих точек» по росту цен на
Минэкономразвития ответило на выводы Bloomberg о росте цен на продукты
Минэкономразвития ответило на выводы Bloomberg о росте цен на продукты
Эксперт оценил заявление о "неуязвимых" для России турецких "Байрактарах"
Эксперт оценил заявление о "неуязвимых" для России турецких

Еще по теме

«Срочно хочу целоваться», — Чонгук из BTS рассказал о своих тайных желаниях
Чонгук сразился с АРМИ и проиграл
АРМИ взволнованы! Похудевший Чонгук напугал поклонников
Смешно! Чонгук испортил фото Тэхёну