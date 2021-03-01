Шок! Чонгук ответил российскому фанату в трансляции

Анастасия Иванова

Пользователь Twitter с ником blackandwhiteish решил поделиться своим счастьем с товарищами из АРМИ и рассказал о том, что ему удалось… как бы это сказать… немного поговорить с Чонгуком (Jungkook). Вы все, наверное, уже в курсе, что Золотой Макнэ провел большую трансляцию для своих поклонников. Некоторым он ответил в прямом эфире и исполнил их небольшие желания. Одним их этих счастливчиков стал и российский фанат. Он попросил кумира выполнить достаточно необычное действие…

«Только что на эфире я единственный в чате спамил сообщение «ты не можешь закрыть глаз и ткнуть в щёку»«, — на эмоциях рассказывал парень. А теперь небольшой спойлер: если вы пролистаете нашу статью вниз, то заметите, как Макнэ исполнил желание своего любимого АРМИ. «МНЕ. ОТВЕТИЛ. ЧОНГУК… я скинул это сообщение раз 20, и в один из последних раз ОН СДЕЛАЛ ЭТО. ЭТО В СМЫСЛЕ ЧТО??????????????? ВСЕ Я НЕ ЗНАЮ ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ!!!» — хотел кричать от радости счастливый поклонник.

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