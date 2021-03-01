Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Шоу продолжается: родители Жанны Фриске подали в суд на внука и Дмитрия Шепелева

Шоу продолжается: родители Жанны Фриске подали в суд на внука и Дмитрия Шепелева

Шоу продолжается: родители Жанны Фриске подали в суд на внука и Дмитрия Шепелева

На этот раз предметом разбирательств враждующих сторон стала любимая квартира Жанны Фриске. Отец и мать певицы требуют запретить Шепелеву распоряжаться долей его сына Платона.


В какой-то момент могло показаться, что родители покойной звезды и ее гражданский муж сложили шашки. Дело, разумеется, не в мире, — но, тем не менее, закончилась эпопея с деньгами «Русфонда», были приняты решения по всем вопросам, касающимся воспитания сына Жанны Платона. Однако, похоже, Владимир Борисович и Ольга Фриске ненадолго покинули коридоры судов.

Недавно мать и отец артистки подали новый иск — на этот раз они намерены запретить Дмитрию Шепелеву совершать какие-либо сделки с долей в квартире дочери. Речь про те самые элитные 90 квадратов в Шмитовском проезде, с любовью обставленные звездой при жизни. Телеведущему, а точнее его с Жанной 7-летнему сыну Платону, принадлежит 1/3 в этих апартаментах.

Из-за настойчивости Владимира Борисовича производство по этому делу возбудили аж в двух районных судах — в Пресненском и Хамовническом. Сначала в обоих заявления от родителей Фриске не приняли, однако, в первый адвокатам удалось донести необходимые документы, а во второй материалы вернули после апелляции в Мосгорсуде.

«У нас назначена беседа между сторонами на 22 марта в 15:20, — прокомментировали «NewsTes.ruу» в пресс-службе Пресненского суда. — Иск подан по месту нахождения спорного имущества. Одно из производств будет прекращено, но это должно решаться уже в рамках заседания».

Любопытно, что почти одновременно с исковым заявлением телеведущий получил от супругов Фриске уведомление о том, что свои 2/3 квартиры они собираются… продать. Первым делом, по закону, они предложили выкупить их совладельцу жилья — то есть внуку Платону, представителем которого является Шепелев. Причем, цену явно завысили, попросив за долю 21 миллион, при кадастровой стоимости всех апартаментов — 23 млн. 966 тысяч рублей. А ведь только недавно недвижимость планировалось оставить нетронутой до совершеннолетия мальчика и тогда передать в его полное распоряжение.

Дмитрий, которому сейчас совсем не до судебных разборок, однако, тоже планирует до конца отстаивать свои права. Как стало известно «NewsTes.ruу», в ближайшее время он подаст жалобу в Верховный суд.

«Речь идет про те 7 миллионов, которые Шепелев должен выплатить Владимиру и Ольге Фриске, — рассказал «NewsTes.ruу» источник. — Родители Жанны после длительных разборок самостоятельно вернули 21 миллион «Русфонду» — помните, их собирали на лечение всем миром? Так вот треть этих средств потребовали возместить Дмитрия, мол, в счет солидарного взыскания. Суд первой инстанции удовлетворил иск, отклонив апелляцию и кассацию. Вот только почему он должен это делать, если все деньги за две недели до смерти певицы сняла со счетов Жанны ее мама?»

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

"Америка на последнем месте": первая речь Трампа после президентства
"Америка на последнем месте": первая речь Трампа после президентства
В Минобороны Китая оценили особый характер военных отношений с Россией
В Минобороны Китая оценили особый характер военных отношений с Россией
Певица Валерия: «Полное ощущение, что я сама родила внучку»
Певица Валерия: «Полное ощущение, что я сама родила внучку»
Шоу продолжается: родители Жанны Фриске подали в суд на внука и Дмитрия Шепелева
Шоу продолжается: родители Жанны Фриске подали в суд на внука и
Сериал «Ход королевы» завоевал «Золотой глобус»
Сериал «Ход королевы» завоевал «Золотой глобус»
Олимпиаду назвали шансом США на переговоры с Северной Кореей
Олимпиаду назвали шансом США на переговоры с Северной Кореей
Данные 21 миллиона пользователей VPN-сервисов утекли в сеть
Данные 21 миллиона пользователей VPN-сервисов утекли в сеть
Минэкономразвития оценило сообщения о "скачке" цен на продукты в России
Минэкономразвития оценило сообщения о "скачке" цен на продукты в
Правила начисления детских пособий могут измениться
Правила начисления детских пособий могут измениться
Названы регионы с самой низкой долей просроченных кредитов
Названы регионы с самой низкой долей просроченных кредитов
Горбачев призвал к борьбе с коронавирусом «без политических игр»
Горбачев призвал к борьбе с коронавирусом «без политических игр»
Ударил мать в грудь ножом: в Ровно женщина заявила, что пострадала от действий двухлетнего сына
Ударил мать в грудь ножом: в Ровно женщина заявила, что пострадала

Топ на сегодня

RT: в ЕП предложили новые санкции против РФ за "шпионаж"
RT: в ЕП предложили новые санкции против РФ за "шпионаж"
Володин предложил закрепить предвыборные обещания депутатов юридически
Володин предложил закрепить предвыборные обещания депутатов юридически
Анна Седокова со скандалом ушла из студии шоу «Сегодня вечером»
Анна Седокова со скандалом ушла из студии шоу «Сегодня вечером»
Bloomberg включил Россию в список «горячих точек» по росту цен на продукты
Bloomberg включил Россию в список «горячих точек» по росту цен на
Bloomberg: Россия стала "горячей точкой" по росту цен на продукты
Bloomberg: Россия стала "горячей точкой" по росту цен на продукты

Еще по теме

Жанна Фриске, новости на сегодня, 22.12.2015: поделено имущество певицы
Родные Жанны Фриске хотят выдворить Дмитрия Шепелева в Беларусь
В годовщину смерти Жанны Фриске, стало известно, кто получил наследство певицы
Родители Жанны Фриске вновь собираются судиться с "Русфондом"