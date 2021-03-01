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Сирийская армия сообщила о ракетной атаке около Дамаска

Сирийская армия сообщила о ракетной атаке около ДамаскаФото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Сирийская армия отразила ракетную атаку около Дамаска. Об этом сообщает агентство SANA.

По данным издания, ракеты были выпущены израильскими военными со стороны Голанских высот. Удары пришлись на «некоторые цели» в окрестностях Дамаска, однако большую часть снарядов перехватили сирийские ПВО.

Армия Израиля отказалась комментировать сообщения в иностранных СМИ, передает РИА Новости.

О предыдущей атаке сообщалось 15 февраля. Тогда средства ПВО Сирии также отразили удар Израиля и сбили большинство ракет в небе над Дамаском

В мире

По материалам: lenta.ru
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