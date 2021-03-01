Скандал! Возмущенная Анна Седокова ушла из шоу Максима Галкина

Влада Некрасова

Сегодня на Первом канале вышла программа «Сегодня вечером», в которой гости студии обсуждали современных известных артисток, которых называли Золушками. Среди приглашенных была и певица Анна Седокова. Девушку очень возмутил сюжет о ее личной жизни.

В эфире программы ведущий Максим Галкин включил сюжет про Анну Седокову, в котором обсуждались все ее неудачные браки. Сначала с футболистом Белькевичем, бизнесменом Чернявским, а также роман с Комаровым. Журналисты не забыли упомянуть и про детей Анны от разных мужчин. Этот ролик крайне не понравился Седоковой. Девушка заявила, что сюжет «с предвзятым посылом».

«Кому-то повезло, он встретил любовь в 18 лет и прожил долго. Но у меня так не вышло. Формирование Золушки в моем случае, это бедная семья, отсутствие папы, мама пыталась нас прокормить», — стала защищаться Анна.

Экс-солистка группы «ВИА ГРА» продолжала возмущаться, несмотря на то, что Максим Галкин пытался сгладить углы и отшутиться. Анна Седокова отнесла себя к женщинам «сурвайверы-выжившие». Она заявила, что за всю свою жизнь не побоялась бросить мужчину, который пил, а смогла выйти из абьюза и стать счастливой. Тогда Максим предложил посмотреть комментарий свекрови Седоковой, мамы Яниса Тиммы. Это стало последней каплей для Седаковой.

«Я, пожалуй, пойду. Знаете, никогда не сдавайтесь, но это не означает, что вы должны что-то терпеть», — сказала Анна и гордо вышла из студии.