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Скворцова рассказала о бесперебойной работе АЭС во время пандемии

Скворцова рассказала о бесперебойной работе АЭС во время пандемии
Глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что удалось обеспечить бесперебойную работу атомных электростанций в период пандемии.

"Я хотела бы начать с того, что вместе с нашими партнёрами – "Росатомом", "Роскосмосом" и министерством промышленности (и торговли) – мы разработали комплекс противоэпидемических мер, который позволил нам обеспечить бесперебойную работу всех объектов, таких как атомные электростанции", - сказала она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По ее словам, также были обеспечены 15 запусков космических аппаратов с трёх космодромов и весь объём поисково-спасательных работ, даже в период жёсткого карантина в Казахстане, с июля удалось возобновить тренировки спортивных сборных РФ без риска, без занесения инфекции на семь федеральных баз, где это происходило.

Россия

По материалам: ria.ru
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