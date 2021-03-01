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Софья Таюрская принесла соболезнования близким Анны Кастельянос

Софья Таюрская принесла соболезнования близким Анны Кастельянос
Вокалистка Little Big Софья Таюрская разместила в сторис Instagram пост, в котором выразила соболезнования по поводу смерти бывшей участницы группы Анны Кастельянос.
"Я не была знакома лично с Аней. Мы никогда не виделись. Приношу свои соболезнования родным и близким", — написала Таюрская.

Анна Кастельянос входила в состав группы с 2013 по 2014 годы. Чуть позже ее заменила Софья Таюрская, которая выступает в Little Big и сейчас.

стало известно, что Кастельянос умерла на 40-м году жизни. Ее тело нашли в квартире на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, смерть не была насильственной.

У певицы была третья группа инвалидности, а последние полгода из-за проблем со спиной она была прикована к постели. Помимо музыкальной карьеры, Кастельянос вела мероприятия и снималась в кино.

Little Big — российская панк-рейв-группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива — вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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