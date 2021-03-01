Состоялся релиз нашумевшего клипа WICK с Викторией Агалаковой

Алексей Вольцев

Новый клип исполнителя WICK с актрисой Викторией Агалаковой из сериала «Эпидемия».

В новом клипе рэп-исполнителя WICK (Евгений Хазыков) одну из главных ролей сыграла актриса Виктория Агалакова, которая стала известной после выхода сериала «Эпидемия», который сейчас также доступен на платформе Netflix.

Клип WICK – эта новая история современной версии Бонни и Клайда. События разворачиваются во время того, как после совместных и счастливых лет в отношениях героя WICK задерживают за незаконную деятельность. После наша героиня встречает нового парня, с которым у нее происходит взаимная симпатия, и в дальнейшем они становятся парой. Во время этих отношений Виктория пересматривает свои цели и ориентиры по жизни, и все это благодаря ее новому парню. Все резко начинает меняться, когда главный герой выходит из тюрьмы и узнает о предательстве любимой. Былые чувства и обиды берут вверх, и он решает отомстить ей. Это новая история о любви, предательстве и мести, которая никого не оставит равнодушным!

Производством музыкального клипа занималась кинокомпания Red Pepper Film. Режиссером стал Антон Сазонов, чей короткометражный фильм «Отпуск» получил Гран-при на международном кинофестивале независимого кино «Сандэнс». В роли оператора же выступила Мария Жердина, которая уже успела поработать с такими исполнителями, как Шарлот, MIYAGI, T-fest, OQJAV и другими.

Сами съемки клипа проходили в родном городе рэп-исполнителя WICK. Во время работы одну из улиц города пришлось перекрыть для воссоздания настоящей аварии с участием профессиональных каскадеров, которые устроили настоящий фурор как на улицах города в момент съемки, так и в самом клипе, передавая через экраны смартфонов адреналин.

«Это был новый опыт для меня, но всё прошло круто. Снимали в разных локациях в Екатеринбурге». — поделился WICK.



