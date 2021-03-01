Состояние российских богачей резко выросло

Вадим Карасев

Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Совокупное состояние богатейших россиян в январе-феврале резко увеличилось на 18,291 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основе данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Больше всего с начала года разбогател гендиректор и совладелец Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын — на 2,07 миллиарда долларов (до 6,29 миллиарда). Далее идет основатель УГМК Искандер Махмудов, его капитал вырос на 2,01 миллиарда (до 9,86 миллиарда долларов).

За два месяца состояние сократилось только у Алишера Усманова («Металлоинвест», «Мегафон») — на 553 миллиона (до 20,6 миллиарда долларов), а также у бизнесмена Сулеймана Керимова (на 141 миллион, до 9,75 миллиарда долларов).

На первом месте в рейтинге богатейших находится один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, чей капитал вырос на 67,1 миллиона долларов — до 30,1 миллиарда. Вторую строчку занял совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон с состоянием в 25,7 миллиарда. На третьем месте — основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин (25,5 миллиарда долларов).

В десятку также попали Алексей Мордашов, Алишер Усманов, Роман Абрамович, Вагит Алекперов, Андрей Мельниченко, Геннадий Тимченко и Виктор Вексельберг.

В России стало меньше ультрахайнетов (людей с состоянием более 30 миллионов долларов). Их число сократилось за год на тысячу человек (до 8015).