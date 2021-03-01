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США отказались делиться вакциной от коронавируса с другими странами

США отказались делиться вакциной от коронавируса с другими странамиДжен ПсакиФото: Jonathan Ernst / Reuters

США отказались делиться вакциной от коронавируса с другими государствами до тех пор, пока не завершат вакцинацию внутри страны. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ее цитирует РИА Новости.

Во время брифинга у пресс-секретаря спросили, согласится ли Вашингтон поставить вакцину по возможному запросу Мексики.

«Нет. Президент ясно давал понять, что его цель — добиться, чтобы каждый американец получил прививку. Когда мы достигнем этой цели, тогда с радостью обсудим дальнейшие шаги», — ответила Псаки.

Ранее в феврале президент США Джо Байден пообещал вакцинировать почти всех американцев к концу июля. По его словам, к этому времени планируется получить дозы вакцины для 300 миллионов жителей страны. Президент уточнил, что сейчас США запасаются необходимым количеством препарата.

К настоящему времени в мире существует несколько вакцин против COVID-19. Так, в России, помимо «Спутник V», зарегистрированы еще «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак» от центра имени Чумакова. В США и Великобритании начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Помимо этого, американские власти разрешили вакцину компании Moderna, а FDA рекомендовало разрешить вакцину от коронавируса компании Johnson & Johnson для экстренного применения для людей от 18 лет и старше.

В мире

По материалам: lenta.ru
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