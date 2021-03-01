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США отправили в Порт-Судан свой эсминец сразу после захода туда российского боевого корабля

США отправили в Порт-Судан свой эсминец сразу после захода туда российского боевого корабля

Вслед за визитом в Порт-Судан российского фрегата "Адмирал Григорович" туда направился американский ракетный эсминец USS Winston S. Churchill. В понедельник он прибыл к месту назначения.

Корабль Черноморского флота зашел в порт 28 февраля, эсминец США подоспел уже на следующий день. Официально в ВМС пояснили, что решились на такой визит вслед за тем, как 24-26 февраля в Порт-Судан зашло американское быстроходное транспортно-десантное судно USNS Carson City.

"Вместе с переходным гражданским правительством Судана мы стремимся наладить партнерство между нашими двумя вооруженными силами. Всего за последние несколько месяцев мы стали свидетелями расширения контактов между военными", – цитирует "Интерфакс" контр-адмирала Майкла Бейза.

"Адмирал Григорович" зашел в Судан в преддверии создания в этой стране пункта материально-технического обеспечения ВМФ России. В ходе визита он пополнит запасы после участия в международных учениях "AMAN-2021".

Как сообщал NEWSTES, российские военные смогут базировать в создаваемом в Судане пункте корабли с ядерными установками.

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По материалам: uposters.ru
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