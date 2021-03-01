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США пока не планируют делиться вакциной от COVID-19 с другими странами

США пока не планируют делиться вакциной от COVID-19 с другими странами
США не будут поставлять вакцину от коронавируса за рубеж, пока не будут завершат вакцинацию внутри страны, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Нет. Президент ясно давал понять, что его цель - добиться, чтобы каждый американец получил прививку. Когда мы достигнем этой цели, тогда с радостью обсудим дальнейшие шаги", - сказала Псаки на брифинге, отвечая на вопрос о том, согласится ли Вашингтон поставить вакцину по возможному запросу Мексики.

В мире

По материалам: ria.ru
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