США пока не планируют делиться вакциной от COVID-19 с другими странами

Лидия Мартынова

США не будут поставлять вакцину от коронавируса за рубеж, пока не будут завершат вакцинацию внутри страны, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Нет. Президент ясно давал понять, что его цель - добиться, чтобы каждый американец получил прививку. Когда мы достигнем этой цели, тогда с радостью обсудим дальнейшие шаги", - сказала Псаки на брифинге, отвечая на вопрос о том, согласится ли Вашингтон поставить вакцину по возможному запросу Мексики.