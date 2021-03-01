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США выделят Украине 125 миллионов долларов военной помощи

США выделят Украине 125 миллионов долларов военной помощиФото: CARLOS BARRIA / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена выделит еще 125 миллионов долларов Украине в рамках нового пакета военной помощи, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кирби, предоставляемая помощь включает в себя «усилия по подготовке, оснащению и инструктажу, чтобы помочь силам Украины сохранить территориальную целостность страны, обеспечить охрану ее границ, а также улучшить оперативную совместимость с НАТО». Он также уточнил, что Вашингтон намерен продолжить передавать Киеву так называемые летальные вооружения. В военном ведомстве считают, что это поможет Украине «более эффективнее обороняться от российской агрессии».

Джон Кирби пояснил, пакет военной помощи состоит главным образом из двух патрульных кораблей Mark IV, «которые помогут Украине защищать территориальные воды». В целом США передадут Украине восемь таких патрульных катеров в 2020-2021 финансовом году, еще четыре были проданы по линии Госдепартамента США. При этом в данный пакет не включены ракеты Javelin. Кирби пообещал, что Пентагон обнародует детали нового пакета военной помощи Украине позднее.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе беседы с украинским коллегой Дмитрием Кулебой пообещал Украине активную помощь. Блинкен пообещал продолжать активно помогать Украине в экономической и военной сферах. Госсекретарь подчеркнул, что США уделяют «приоритетное внимание суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины».

В мире

По материалам: lenta.ru
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